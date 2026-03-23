Granizo e alagamentos atingem ruas de Divino de São Lourenço

Granizo e alagamentos atingiram o Centro da cidade de Divino de São Lourenço, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). Moradores registraram muitas pedras de gelo caindo sobre carros e no chão, além de ruas com intenso fluxo de água (veja vídeo acima). Segundo Ilson Oliveira, coordenador da Defesa Civil Municipal, a chuva intensa durou cerca de 1h, mas a queda de granizo ocorreu apenas por alguns minutos. O volume total ainda não foi apurado.