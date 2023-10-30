Furto de cabos de cobre deixa bairro de Linhares totalmente sem água

Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (Saae) foi ao local para realizar a substituição dos cabos. Em nota, a prefeitura também informou que um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. O abastecimento será normalizado assim que os serviços forem concluídos, o que deve acontecer, segundo o órgão, até as 18h desta segunda-feira (30).