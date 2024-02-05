Freio de mão falha e caminhão destrói parte de residência em Rio Bananal

Nas imagens, é possível observar que ao menos uma parede lateral da garagem foi destruída após a batida. Parte da sala da casa e do carro que estava na garagem também foram destruídos. À Polícia Militar, o motorista do caminhão, que fazia trabalhos de pintura na pista, contou que parou o veículo em uma parte mais alta, puxou o freio de mão e saiu do caminhão, que logo desceu desgovernado, atingindo a residência.