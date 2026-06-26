Filho é detido após agredir a própria mãe dentro de casa em Vila Velha

Um homem foi detido por agredir a própria mãe dentro de casa, no bairro Aribiri, em Vila Velha. À Guarda Municipal, que atendeu o caso, a mulher contou que o filho puxou o cabelo dela, deu chutes, socos, mordida, e a agrediu verbalmente durante a quinta-feira (25) e na madrugada de sexta-feira (26).





A vítima já tinha medida protetiva contra o filho devido a situações anteriores. A mulher também relatou que ele danifica objetos do imóvel e também os vende para sustentar o vício em bebidas alcoólicas e drogas.





Em março deste ano, a Guarda Municipal já tinha conduzido o homem a uma delegacia após ele descumprir a medida protetiva e furtar a televisão da mãe.





A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado.