Feirante leva tiro de raspão na cabeça ao montar barraca em Itapuã

Um feirante de 28 anos levou um tiro de raspão na cabeça na madrugada deste sábado (30). Ele foi ferido no momento em que montava a barraca para a feira livre em Itapuã, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 4h30. O rapaz baleado foi levado pelo Samu para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o rapaz trabalha na barrada de frutas há 10 anos e testemunhas disseram que não houve discussão antes do disparo. O dono da banca, que não se identificou, chegou minutos depois do crime e relatou que a vítima é um bom funcionário e nunca soube de ameaças nem envolvimento dele com crimes. Ele disse também que não se sente seguro durante a madrugada, no início da feira.
O secretário de segurança Alexandre Ramalho disse que a polícia já está investigando o caso.