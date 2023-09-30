Feirante leva tiro de raspão na cabeça ao montar barraca em Itapuã

Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o rapaz trabalha na barrada de frutas há 10 anos e testemunhas disseram que não houve discussão antes do disparo. O dono da banca, que não se identificou, chegou minutos depois do crime e relatou que a vítima é um bom funcionário e nunca soube de ameaças nem envolvimento dele com crimes. Ele disse também que não se sente seguro durante a madrugada, no início da feira.