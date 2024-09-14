Família e amigos de adolescente morto em Vitória protestam por justiça e interditam avenida

Amigos de escola estavam presentes no protesto que pediu por justiça pela morte de Caio Tieres Braz de Castro, de 14 anos. Crédito: Caíque Verli

Uma familiar conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e disse que a população precisa de mais policiamento para evitar outro caso como o de Caio. A parente, que não quis se identificar, explicou que ele tinha ido à casa de um amigo comer pizza e que esperavam a comida, quando homens passaram atirando. Mas, como o adolescente estava de fone, ele não teria escutado os pedidos para correr.

“As comunidades vivem em guerra de tráfico e nós, que não temos nada a ver, acabamos pagando. Ele não tinha ligação com a guerra do tráfico. Era menino da igreja, bom filho e neto bom. Queremos investigação e punição severa”, disse a familiar. Os tiros pegaram no braço direito, nas costas e na barriga de Caio.

Ao ser demandada, no dia do crime, a polícia explicou que trabalha com duas versões: dois homens em uma moto passaram disparando ou pessoas em um carro. Outro adolescente deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro após ser baleado na mão esquerda.