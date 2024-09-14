Família e amigos de adolescente morto em Vitória protestam por justiça e interditam avenida

Familiares e amigos de Caio Tieres Braz de Castro, de 14 anos, interditaram a Avenida Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, em Vitória, durante protesto na tarde deste sábado (14). A manifestação durou mais de uma hora e pedia por paz na região e justiça pela morte do adolescente, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta. O jovem foi assassinado com três tiros no último sábado (7) quando estava na rua com um amigo. A via foi liberada às 18h29.
Uma familiar conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e disse que a população precisa de mais policiamento para evitar outro caso como o de Caio. A parente, que não quis se identificar, explicou que ele tinha ido à casa de um amigo comer pizza e que esperavam a comida, quando homens passaram atirando. Mas, como o adolescente estava de fone, ele não teria escutado os pedidos para correr.
“As comunidades vivem em guerra de tráfico e nós, que não temos nada a ver, acabamos pagando. Ele não tinha ligação com a guerra do tráfico. Era menino da igreja, bom filho e neto bom. Queremos investigação e punição severa”, disse a familiar. Os tiros pegaram no braço direito, nas costas e na barriga de Caio.
Ao ser demandada, no dia do crime, a polícia explicou que trabalha com duas versões: dois homens em uma moto passaram disparando ou pessoas em um carro. Outro adolescente deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro após ser baleado na mão esquerda.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", afirmou a corporação, em nota.