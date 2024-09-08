Adolescente é morto a tiros e outro fica ferido em Vitória

Um adolescente de 14 anos foi morto e outro da mesma idade foi ferido a tiros na noite de sábado (7), na Rua José Rufino de Moraes, no bairro Inhanguetá, em Vitória. A vítima, que faleceu ainda no local do crime, foi identificada como Caio Tieres Braz de Castro. Ninguém foi detido.

A polícia trabalha com duas versões a respeito dos autores do crime. A primeira diz que dois homens não identificados passaram de moto pelo local, sendo um o condutor do veículo e o outro o carona, que teria sido o autor dos disparos. Já a outra versão aponta que um carro vermelho teria passado na rua e que os autores teriam efetuado os disparos sem descer do veículo.

Caio foi atingido por três disparos de uma arma de fogo calibre 9mm no braço direito, nas costas e na barriga. Segundo a Polícia Militar, o outro adolescente deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro após ser baleado na mão esquerda.