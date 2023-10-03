ES recebe alertas de chuva e ventos fortes do Inmet e da Marinha

Alerta de chuva para o ES Crédito: Divulgação/Inmet

Conforme previsão de dois alertas emitidos para o Espírito Santo, os dias de sol dos capixabas estão contados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, de chuva intensa para todo o Estado, válido até às 10h de quarta-feira (4). O aviso abrange todas as cidades.

Além da chuva, outro alerta, da Marinha do Brasil, prevê fortes ventos costeiros para o litoral capixaba, começando a valer na tarde desta quarta (4) e válido até a noite de quinta-feira (5).