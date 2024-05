Homem é baleado dentro de bar e morre a caminho de hospital no ES

O Espírito Santo participa, nesta semana, de uma megaoperação contra o tráfico de drogas, armas, furto e roubo de cargas e veículos. A Operação Cosud, que também acontece, simultaneamente, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, além do Mato Grosso do Sul, mobiliza mais de três mil policiais capixabas até domingo (12).

“São ações de cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão, operações ostensivas em todas as regiões do Estado e um foco especial nas áreas de divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a cooperação com as forças policiais desses estados. Não tem como fazer segurança pública melhor sem essa integração entre as regiões e Estados.”