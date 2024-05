Mulheres são presas após tentar sacar dinheiro em banco de Vitória

Dupla foi até a agência bancária por três dias seguidos com folhas de cheques de diversos valores; a intenção seria retirar mais de R$ 50 mil, mas não havia fundos

Duas mulheres foram presas nesta sexta-feira (10) em uma agência bancária do bairro Mata da Praia, em Vitória . Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar (PMES), as suspeitas estiveram na agência na quarta (8) e na quinta-feira (9), apresentando cheques para saques de R$ 6.900, R$ 8.900 e R$ 9.920, que não teriam fundos. Com elas, ainda havia outras folhas de cheque que, juntas, somavam mais de R$ 50 mil.

Durante a abordagem, a polícia ainda encontrou mais duas folhas de cheque que, somadas, chegavam à cifra de R$ 24.800. Com as outras três já apresentadas ao banco, o valor total do saque chegaria a R$ 50.520 que, conforme informações da Polícia Militar, estava sem fundos para cobrir o pagamento, isto é, uma tentativa de estelionato. Na ocasião, uma das suspeitas afirmou aos policiais que a dupla foi até a agência com a intenção de aplicar o delito.