Polícia prende filho que agrediu e tentou matar pais idosos com facão em Vila Velha

Crime aconteceu nno dia 7 de março deste ano, no bairro Argolas; vítimas de 64 e 62 anos tiveram diversos cortes pelo corpo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio equipe da Superintendência Interestadual e de Captura (Supic), prendeu Marcos Vinicius Campos Júnior, de 26 anos, na quarta-feira (8), acusado de tentar matar os próprios pais idosos com um facão. Ele foi encontrado no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Tucum, Cariacica, onde estava internado.

O crime aconteceu durante a madrugada do dia 7 de março, no bairro Argolas, em Vila Velha. No dia, o homem, de 64 anos, informou que o filho teve um surto e o agrediu, além da própria mãe, de 62 anos, com um facão.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Sistema Carcerário, delegado Douglas Vieira, Marcos Vinicius é usuário de drogas.

“Ele morava com os pais e os pais implantaram regras mais rígidas, não dava dinheiro para drogas e isso foi o revoltando”, disse o delegado.

Após o crime, os pais foram à Delegacia do Idoso e solicitaram medidas protetivas contra o filho. “Os pais estavam temerosos pela sua vida, o pai faz tratamento de câncer. A prisão foi providencial”, afirmou Douglas Vieira.

A polícia ainda não sabe se o jovem se internou de forma espontânea ou por familiares.

Na época do crime, a família acreditava que ele tenha tido um surto psicótico. Segundo o delegado Douglas Vieira, na prisão, serão feitos exames de sanidade mental.

O homem já foi levado ao sistema prisional capixaba.

Crime

Os dois idosos, de 64 e 62 anos, foram atacados com golpes de facão dentro de casa pelo próprio filho, identificado como Marcos Vinicius Campos Junior, de 26 anos, no bairro Argolas, em Vila Velha, durante a madrugada do dia 7 de março deste ano. O pai, de 64 anos, chegou a ser internado em estado grave.

Conforme relatado em boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados e encontraram as duas vítimas pedindo socorro no segundo andar da casa. Havia marcas de sangue por toda a residência.

As vítimas, o aposentado de 64 anos e a esposa dele, uma enfermeira de 62 anos, contaram que o filho deles usou um facão para atacá-los enquanto eles dormiam. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mãe correu para o andar de cima, mesmo ferida, e ligou para a polícia. O pai ficou na parte de baixo e, enquanto levava os golpes, conseguiu pegar a faca do jovem e se esconder no banheiro.

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

O que é Supic? A Supic é a unidade da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) responsável por diligências, apurações e prisões de foragidos da Justiça no estado. Na oportunidade, serão apresentados os dados da unidade.

