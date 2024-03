Filho tenta matar pais idosos com golpes de facão em Vila Velha

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (7), no bairro Argolas; vítimas de 64 e 62 anos tiveram diversos cortes pelo corpo

Dois idosos foram atacados com golpes de facão dentro de casa pelo próprio filho, no bairro Argolas, em Vila Velha , durante a madrugada desta quinta-feira (7). A família acredita que o suspeito tenha tido um surto psicótico. O pai, de 64 anos, foi internado em estado grave.

Conforme relatado em boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados e encontraram as duas vítimas pedindo socorro no segundo andar da casa. Havia marcas de sangue por toda a residência.

As vítimas, o idoso de 64 e a esposa dele, de 62 anos, contaram que o filho deles, um jovem de 26, usou um facão para atacá-los enquanto eles dormiam. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mãe correu para o andar de cima, mesmo ferida, e ligou para a polícia. O pai ficou na parte de baixo e, enquanto levava os golpes, conseguiu pegar a faca do jovem e se esconder no banheiro.