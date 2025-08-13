Investigação

Perna humana é localizada no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

A Polícia Científica foi acionada e recolheu o material, que vai passar por análises no Instituto Médico Legal, em Vitória

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:18

Uma perna humana foi encontrada na manhã de segunda-feira (11) em um trecho do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra — , próximo ao bairro Cascata. A Polícia Científica foi acionada e recolheu o material, que vai passar por análises no Instituto Médico Legal, em Vitória. Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta