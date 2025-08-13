Perna humana é localizada no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:18
Uma perna humana foi encontrada na manhã de segunda-feira (11) em um trecho do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra — , próximo ao bairro Cascata. A Polícia Científica foi acionada e recolheu o material, que vai passar por análises no Instituto Médico Legal, em Vitória. Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.
