'Dadá': um dos criminosos mais procurados do ES é preso em motel

Adair Fernandes da Silva foi preso com uma arma e vasta quantidade de drogas dentro de um motel em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (10)

Adair Fernandes da Silva, vulgo "Dadá", foi preso na manhã desta sexta-feira (10) dentro de um quatro de motel em Cariacica. O homem é considerado pela Polícia Civil um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. Com ele havia uma arma e vasta quantidade de drogas. De acordo com o superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordolli, Dadá passava noites no motel para tentar fugir da polícia. O homem preso é apontado como líder do tráfico de drogas em Flexal e Santana, bairros de Cariacica, e tem ligação com o Terceiro Comando Puro, facção criminosa também conhecida pela sigla TCP.