Vila Velha registra dois assassinatos em menos de 4h na mesma região

Casos aconteceram em Vale Encantado e Santa Clara, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta; polícia investiga se eles têm relação

A noite e a madrugada foram de violência nos bairros Vale Encantado e Santa Clara, localizados na mesma região em Vila Velha . Em um intervalo de três horas e meia, dois assassinatos foram registrados nesses locais, além de uma pessoa baleada: a primeira vítima estava em casa, dormindo com a esposa, quando a residência foi invadida por atiradores; já a segunda era um homem coletor de materiais recicláveis, morto a pedradas.

O primeiro crime aconteceu por volta das 22h30 de quarta-feira (8). Daniel Machado, de 24 anos, estava dormindo com a esposa quando dois suspeitos encapuzados arrombaram a porta e dispararam contra ele. A mulher da vítima, que está grávida, não se feriu. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o jovem foi atingido na cabeça e morreu ali mesmo, dentro do quarto.