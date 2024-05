Em Tabuazeiro

PM apreende fuzil e drogas durante operação em Vitória

No Morro do Macaco, militares foram recebidos a tiros em uma via com moradores e crianças na linha dos disparos; apesar das apreensões, ninguém foi preso

Corporação foi recebida a tiros durante patrulhamento em Tabuazeiro. (Fernando Madeira)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Durante patrulhamento na região de Tabuazeiro, em Vitória, a Polícia Militar (PM), apreendeu, na tarde desta sexta-feira (10), armas, munições e drogas do tráfico no Morro do Macaco. Entre o material apreendido, um fuzil calibre 556.

Segundo a PM, militares da Força Tática se depararam com indivíduos armados, próximos a uma região de mata, que teriam disparado contra a corporação. Os policiais disseram que não revidaram devido à presença de moradores e crianças na linha dos tiros.

“Após cessar os disparos, os policiais dirigiram-se à área de mata e, após buscas, encontraram entre as pedras um fuzil calibre 556 e uma sacola contendo 127 munições calibre 556, seis munições calibre 16, três carregadores e uma espingarda calibre 4.5mm. Posteriormente, a equipe encontrou uma sacola contendo 919 pinos de crack, 218 pinos de cocaína e 280 gramas de cocaína, uma balança de precisão, um radiocomunicador e uma capa de colete”, informou a PM.

Em meio a ação, a PM solicitou apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Os cachorros Coda e Ceci encontraram uma sacola contendo um carregador de pistola e duas munições calibre 762.

“Os militares realizaram patrulhamento, mas não conseguiram localizar os suspeitos. O material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória”, complementou a Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil (PC), que recebeu os materiais apreendidos, as drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

“As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores”, divulgou a corporação.

