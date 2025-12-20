Adolescente de 15 anos morre após ser baleado em Vila Velha
Um adolescente de 15 anos morreu após ser baleado na tarde de sexta-feira (19), na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o garoto, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido para um hospital particular do bairro Alecrim, no mesmo município, porém não resistiu.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”