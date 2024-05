Operação do MPES

Operação do Gaeco resulta na prisão de uma pessoa por homicídio em Iúna

Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos nesta sexta-feira (10)

Operação foi realizada nesta sexta-feira (10), em Iúna.

Uma pessoa, que não teve nome e idade informados, foi presa em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul) do Ministério Público, nesta sexta-feira (10), em Iúna, na região do Caparaó. Caso está em segredo de Justiça.

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil com apoio do 14º Batalhão de Polícia Militar em Ibatiba, cumprindo um mandado judicial de busca e apreensão e mandado de prisão em desfavor da pessoa presa. As investigações fazem parte da “Operação Vindicta”.

De acordo com as informações divulgadas pelo MPES, os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna e os fatos investigados são referentes a prática de crimes tipificados no art. 121, § 2º, c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro. Detalhes do crime, como local e data que ocorreu, não foram divulgados por se tratar de um caso em segredo de justiça.

Participaram da operação um Promotor de Justiça do Gaeco-Sul; três Agentes do Gaeco; três Delegados e um escrivão de Polícia Civil; quatro Investigadores de Polícia Civil, além de dez Policiais Militares do 14º Batalhão de Polícia Militar.

