Trânsito

Carreta tomba e vai parar às margens da Rodovia do Contorno na Serra

Uma carreta tombou na Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra, na madrugada desta quinta-feira (24) e o destombamento/retirada do veículo está sendo feito ao longo da tarde. As informações são da Ecovias 101 - concessionária que administra a via. A empresa informou ainda uma pessoa ficou ferida no acidente e precisou de atendimento médico.