Trânsito

Motociclista morre em grave acidente com ônibus do Transcol na 3ª Ponte

Um grave acidente envolvendo um ônibus do Transcol e uma moto resultou na morte do motociclista e deixou o trânsito praticamente parado para quem utiliza a Terceira Ponte na noite desta quinta-feira (24). A ocorrência foi registrada próximo na linha "verde", próximo ao vão central, no sentido Vitória-Vila Velha.

Três ambulâncias foram deslocadas para atender à ocorrência. Segundo relato de uma passageira do ônibus ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o coletivo, que seguia pela faixa especial, estava lotado no momento do acidente. Ainda não há informações sobre a dinâmica ou o estado de saúde dos passageiros do ônibus.