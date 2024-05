Bombeiros do ES já salvaram 281 pessoas e 78 animais no Rio Grande do Sul

A morte de Gessik Dettmann Bello, de 32 anos, moradora de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada da última quarta-feira (8), será investigada pela Polícia Civil. A família alega que houve negligência no atendimento médico que a paciente recebeu na Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural do município, o hospital filantrópico Fumatre.