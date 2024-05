Homem em surto é amarrado após tumulto no Centro de Vitória

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) liberou a saída dos ônibus do Sistema Transcol para as ruas após uma paralisação de cerca de mil motoristas e cobradores que deixou 340 veículos na garagem das empresas Santa Zita e Nova Transportes. A liberação ocorreu por volta das 7h50.