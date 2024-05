Hóspede de hotel em Colatina leva toalha por engano e devolve 40 anos depois

Era 1980, Nahim Alcure, ex-prefeito de Iúna, saiu da cidade localizada no Caparaó do Espírito Santo para se hospedar, por uma semana, no Plaza Hotel, em Colatina, no Noroeste capixaba. Motivo: seu filho, Nahim Alcure Júnior, iria prestar vestibular para o curso de Direito em uma faculdade da “Princesinha do Norte”.

O que o seu Nahim não esperava era levar para casa, por engano, uma toalha de rosto, branca e com marcação em alto relevo, que utilizou enquanto estava no hotel. Em um gesto de generosidade, o artigo retornou ao local neste ano pelas mãos do próprio hóspede. Quer saber mais dessa história? A Gazeta conta para você.

“Honestidade não é virtude, é dever!”

Com muita disposição e lucidez, no auge dos incríveis 99 anos, Nahim Alcure contou à reportagem de A Gazeta os motivos que o fizeram retornar Colatina, 44 anos depois, para devolver a toalha que havia sido colocada por engano dentro de sua mala.

Nahim Alcure Ex-prefeito de Iúna (1967-1971) "Meu filho foi fazer vestibular para Direito em Colatina e ficamos uma semana hospedados no hotel. Quando cheguei em casa e fui desfazer a mala, vi a toalha do hotel. Coloquei [a toalha] dentro de uma colcha e disse: ‘Quando retornar em Colatina, vou devolver'"

No entanto, funcionários do seu Nahim tiraram a toalha do local onde ele a havia guardado e, com o tempo, o objeto acabou se perdendo na residência. Até que, em março deste ano, enquanto estava em Guarapari, surgiu a ideia de sair da Cidade Saúde e ir até Colatina para realizar o grande desejo do ex-prefeito: devolver a toalha ao Plaza Hotel.

Junto do filho, Nahim Alcure Junior, e da nora, seu Nahim — , que foi prefeito de Iúna entre os anos de 1967 e 1971, época em que o município abrangia as cidades de Ibatiba e Irupi — viajou rumo à “Princesa do Norte”. De Guarapari até a cidade-natal Iúna, foram mais de 180 quilômetros de estrada.

“Resolvemos mudar o itinerário de Guarapari até Iúna e andamos mais de 180 km para atender esse desejo do homem que chegou aos 99 anos com uma vontade forte de viver, e viver fazendo a coisa certa, por mínima que seja para alguns”, publicou o filho, em uma rede social.

Seu Nahim ao lado do filho, Nahim Alcure Junior, e da nora. Juntos, os três saíram de Guarapari e foram até Colatina para devolver a toalha. Crédito: Acervo pessoal

No hotel onde ficou hospedado há 44 anos, a reação não poderia ter sido diferente: os funcionários ficaram admirados com o cuidado e, principalmente, com a honestidade do seu Nahim.

Nahim Alcure Ex-prefeito de Iúna (1967-1971) "A moça ficou muito admirada e logo quis tirar retrato comigo. Perguntaram por que eu guardei a toalha por tanto tempo, por que eu quis devolvê-la ao hotel [...]. Respondi que a honestidade não é virtude, é dever! "

Toalha levada por engano por Seu Nahim em 1980, ano em que ficou hospedado no Plaza Hotel. Crédito: Acervo pessoal

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Plaza Hotel, que informou que pretende emoldurar a toalha guardada por 44 anos pelo seu Nahim e colocá-la na parede do hotel.

