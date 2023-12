Tiro e romeiros feridos: o 'quebra-quebra' no Convento da Penha em 1989

No lugar de fé e oração, reinou a confusão durante um dos eventos religiosos mais tradicionais do Espírito Santo. No dia 1 de abril de 1989, aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha, a Romaria dos Homens terminou com mais de 100 pessoas feridas, mercadorias de ambulantes destruídas e até em tiro disparado por um policial militar em meio aos romeiros.