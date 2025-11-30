ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos válido até terça-feira (2)

Todas as cidades do Espírito Santo receberam, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta amarelo de chuvas e ventos intensos, emitido na manhã deste domingo (30) e váido até as 10h de terça-feira (2). O aviso prevê de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou ate 50 mm/dia de chuva, e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h). Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.