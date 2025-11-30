Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena
Publicado em 30/11/2025 às 09h16
Seis apostas do Espírito Santo (Cachoeiro, Cariacica, Dores do Rio Preto, Guarapari e duas de Vitória) fizeram a quina da Mega-Sena e quase levaram o prêmio principal de R$ 27,2 milhões sorteado no sábado (29). A bolada saiu para uma aposta feita em São Paulo (SP). OS números sorteados foram 01-02-03-07-27-33. Veja abaixo os valores pagos na quina:
- Cachoeiro - R$9.853,14 (aposta simples)
- Cariacica - R$9.853,14 (aposta simples)
- Dores do Rio Preto - R$39.412,48 (bolão com 41 cotas e 9 dezenas apostadas - valor do prêmio pago na quina é proporcional à quantidade de números apostados)
- Guarapari - R$9.853,14 (aposta simples)
- Vitória - R$9.853,14 (aposta simples)
- Vitória - R$9.853,14 (aposta simples)
O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.