Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Seis apostas do Espírito Santo (Cachoeiro, Cariacica, Dores do Rio Preto, Guarapari e duas de Vitória) fizeram a quina da Mega-Sena e quase levaram o prêmio principal de R$ 27,2 milhões sorteado no sábado (29). A bolada saiu para uma aposta feita em São Paulo (SP). OS números sorteados foram 01-02-03-07-27-33. Veja abaixo os valores pagos na quina: