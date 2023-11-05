Enem 2023: 1° dia de provas tem trânsito tranquilo na Grande Vitória

Sem pontos de retenção, os inscritos podem seguir normalmente pelas ruas e avenidas que levam aos locais de prova na Grande Vitória. A prova do Enem é realizada neste domingo (5), das 13h30 às 19h, com questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. A prova começa às 13h30 e vai até as 19 horas.