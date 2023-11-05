Mais de 73 mil candidatos no ES fazem prova do Enem neste domingo

Seja você aquele candidato que estabeleceu metas de estudos ao longo do ano, seja o que leu desesperadamente nas últimas horas, o certo é que o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já é neste domingo, 5 de novembro. No Espírito Santo, 73.739 pessoas vão fazer a prova, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, no horário de Brasília, mas mas a orientação do Inep é chegar às 12h ao local do exame. Por isso, é importante conferir corretamente o local da prova o quanto antes e se programar, calculando o tempo de deslocamento até lá.
Em todo Brasil, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas, quantidade 13,1% maior em relação a 2022, quando 3.476.226 se candidataram. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática.
- Término das provas no 1º dia: 19h
- Término das provas no 2º dia: 18h30
- O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos
Para ajudar os candidatos, A Gazeta reuniu mais dicas para evitar contratempos na última hora. Confira:
Como saber meu local de prova do Enem?
O inscrito deve acessar a Página do Participante e selecionar o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.
Em seguida, utilize seu login único do gov.br e clique em “Continuar”.
Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.
Após o passo a passo, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).
Pronto! O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para ter uma cópia impressa, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.
O que devo saber antes de fazer a redação do Enem?
A redação é um dos elementos do exame que mais despertam ansiedade. Segundo o Inep, será cobrado um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.
Além da defesa de um ponto de vista, baseando-se em argumentos conscientes, com estrutura, coerência e coesão, será necessário elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado e que respeite os direitos humanos. No site do Inep, é possível fazer o download da cartilha do participante com a qual mais dúvidas são esclarecidas. Para acessar o material, clique aqui.
Uma página em A Gazeta com conteúdo sobre Enem
Você sabia que as Ruas de Lazer de Vitória — espaços que funcionam aos domingos e feriados, em parte das avenidas Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Jardim Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro — ficarão suspensas nos dias de prova? Essa e outras informações podem ser conferidas em uma página de conteúdos dedicados ao Enem aqui em A Gazeta.
E se você é daqueles que quer aproveitar os momentos antes da prova para relembrar algum conteúdo, pode rever as duas primeiras lives da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), transmitidas por A Gazeta. Elas estão disponíveis e podem ser assistidas abaixo.
Dicas para driblar a ansiedade
Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar.
Antes da prova:
- Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual;
- Fazer atividades físicas leves;
- Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada;
- Conversar com a família e amigos;
- Não fazer estudos intensos;
- Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais
- Beber água;
- Levar um lanche leve e saboroso;
- Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro;
- Fazer respiração consciente
Abaixo, você confere mais dicas para não ser eliminado no dia da prova.