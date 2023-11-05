Mais de 73 mil candidatos no ES fazem prova do Enem neste domingo

Candidatos devem conferir o local de prova com antecedência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, no horário de Brasília, mas mas a orientação do Inep é chegar às 12h ao local do exame. Por isso, é importante conferir corretamente o local da prova o quanto antes e se programar, calculando o tempo de deslocamento até lá.

Em todo Brasil, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas, quantidade 13,1% maior em relação a 2022, quando 3.476.226 se candidataram. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática.

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos

Para ajudar os candidatos, A Gazeta reuniu mais dicas para evitar contratempos na última hora. Confira:

Como saber meu local de prova do Enem?

O inscrito deve acessar a Página do Participante e selecionar o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

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Em seguida, utilize seu login único do gov.br e clique em “Continuar”.

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Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.

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Após o passo a passo, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

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Pronto! O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para ter uma cópia impressa, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

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O que devo saber antes de fazer a redação do Enem?

A redação é um dos elementos do exame que mais despertam ansiedade. Segundo o Inep, será cobrado um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

Além da defesa de um ponto de vista, baseando-se em argumentos conscientes, com estrutura, coerência e coesão, será necessário elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado e que respeite os direitos humanos. No site do Inep, é possível fazer o download da cartilha do participante com a qual mais dúvidas são esclarecidas. Para acessar o material, clique aqui.

Uma página em A Gazeta com conteúdo sobre Enem

A Gazeta. Você sabia que as Ruas de Lazer de Vitória — espaços que funcionam aos domingos e feriados, em parte das avenidas Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Jardim Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro — ficarão suspensas nos dias de prova? Essa e outras informações podem ser conferidas em uma página de conteúdos dedicados ao Enem aqui em

A Gazeta. Elas estão disponíveis e podem ser assistidas abaixo. E se você é daqueles que quer aproveitar os momentos antes da prova para relembrar algum conteúdo, pode rever as duas primeiras lives da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), transmitidas por. Elas estão disponíveis e podem ser assistidas abaixo.

Dicas para driblar a ansiedade

Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar.

Antes da prova:

Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual;

Fazer atividades físicas leves;

Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada;

Conversar com a família e amigos;

Não fazer estudos intensos;

Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais Na hora da prova:

Beber água;

Levar um lanche leve e saboroso;

Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro;

Fazer respiração consciente