Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegou a hora

Mais de 73 mil candidatos no ES fazem prova do Enem neste domingo

Primeiro dia do exame é neste domingo (5); confira algumas dicas para evitar contratempos de última hora
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 nov 2023 às 07:21

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 07:21

Candidatos comparecem a local de prova para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022
Candidatos devem conferir o local de prova com antecedência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Seja você aquele candidato que estabeleceu metas de estudos ao longo do ano, seja o que leu desesperadamente nas últimas horas, o certo é que o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já é neste domingo, 5 de novembro. No Espírito Santo, 73.739 pessoas vão fazer a prova, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, no horário de Brasília, mas mas a orientação do Inep é chegar às 12h ao local do exame. Por isso, é importante conferir corretamente o local da prova o quanto antes e se programar, calculando o tempo de deslocamento até lá.
Em todo Brasil, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas, quantidade 13,1% maior em relação a 2022, quando 3.476.226 se candidataram. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática.
  • Término das provas no 1º dia: 19h
  • Término das provas no 2º dia: 18h30
  • O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos
Para ajudar os candidatos, A Gazeta reuniu mais dicas para evitar contratempos na última hora. Confira:

Como saber meu local de prova do Enem?

O inscrito deve acessar a Página do Participante e selecionar o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.
Crédito:
Em seguida, utilize seu login único do gov.br e clique em “Continuar”.
Crédito:
Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.
Crédito:
Após o passo a passo, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).
Crédito:
Pronto! O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para ter uma cópia impressa, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.
Crédito:

O que devo saber antes de fazer a redação do Enem?

A redação é um dos elementos do exame que mais despertam ansiedade. Segundo o Inep, será cobrado um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. 
Além da defesa de um ponto de vista, baseando-se em argumentos conscientes, com estrutura, coerência e coesão, será necessário elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado e que respeite os direitos humanos. No site do Inep, é possível fazer o download da cartilha do participante com a qual mais dúvidas são esclarecidas. Para acessar o material, clique aqui.

Uma página em A Gazeta com conteúdo sobre Enem

Você sabia que as Ruas de Lazer de Vitória — espaços que funcionam aos domingos e feriados, em parte das avenidas Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Jardim Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro — ficarão suspensas nos dias de prova? Essa e outras informações podem ser conferidas em uma página de conteúdos dedicados ao Enem aqui em A Gazeta
E se você é daqueles que quer aproveitar os momentos antes da prova para relembrar algum conteúdo, pode rever as duas primeiras lives da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), transmitidas por A Gazeta. Elas estão disponíveis e podem ser assistidas abaixo.
>> VEJA TAMBÉM: Enem 2023: A Gazeta transmite aulão da Sedu sobre Linguagens e Códigos

Dicas para driblar a ansiedade

Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar.
Antes da prova:  
  • Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual; 
  • Fazer atividades físicas leves; 
  • Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada; 
  • Conversar com a família e amigos; 
  • Não fazer estudos intensos; 
  • Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais 
Na hora da prova: 
  • Beber água; 
  • Levar um lanche leve e saboroso; 
  • Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro; 
  • Fazer respiração consciente
Abaixo, você confere mais dicas para não ser eliminado no dia da prova. 

LEIA MAIS

PM vai mobilizar mais de 600 agentes em cada um dos dias do Enem no ES

Conheça como são preparadas e distribuídas as provas do Enem

Enem 2023: aluno com local de prova a 30 km de casa pode pedir reaplicação

Enem 2023: ChatGPT, etarismo e clima são possíveis temas da redação

7 dicas para se preparar corretamente para o Enem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados