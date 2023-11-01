PM vai mobilizar mais de 600 agentes em cada um dos dias do Enem no ES

Nos dois dias de Enem, os agentes de segurança pública estarão reunidos às 6h da manhã. As provas serão realizadas a partir de 13h30. No Espírito Santo, o exame será aplicado em 177 locais espalhados por 38 municípios. Ao todo, 73.734 candidatos se inscreveram para a prova em terras capixabas.