PM vai mobilizar mais de 600 agentes em cada um dos dias do Enem no ES

Um esquema especial de segurança vai mobilizar 680 policiais militares no Espírito Santo, em cada um dos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para 5 e 12 de novembro. Haverá também um efetivo de bombeiros, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais e guardas municipais da Grande Vitória. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), um Centro Integrado de Comando e Controle Estadual será instalado, reunindo representante dos órgãos envolvidos na segurança durante a realização das provas.
Nos dois dias de Enem, os agentes de segurança pública estarão reunidos às 6h da manhã. As provas serão realizadas a partir de 13h30. No Espírito Santo, o exame será aplicado em 177 locais espalhados por 38 municípios. Ao todo, 73.734 candidatos se inscreveram para a prova em terras capixabas.