Enem 2023: reveja aulão da Sedu sobre Redação e Ciências Humanas

Na reta final de preparação para o Enem 2023, estudantes podem rever o aulão sobre a Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), transmitida também por A Gazeta. A live ocorreu na última terça-feira (31). Nesta quarta, será a segunda edição para falar sobre outros temas do primeiro dia de provas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Os exames serão aplicados nos próximos dias 5 e 12 de novembro. A secretaria está promovendo uma série de aulões on-line para dar a oportunidade aos candidatos de fazerem as últimas revisões de conteúdos e se saírem bem nas provas.
Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, será possível tirar dúvidas.
Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.
A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões dão dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.
Durante a transmissão, continua Endy, o chat fica aberto para os estudantes fazerem perguntas. Intérpretes de libras também estarão on-line para garantir o acesso dos candidatos com necessidade auditiva.
A programação é realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.
SERVIÇO
Live 1: "Preparação para o 1º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias
- Data: 31 de outubro (terça-feira)
- Horário: 19h30 às 21h
Live 2: "Preparação para o 1º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
- Data: 1º de novembro (quarta-feira)
- Horário: 19h30 às 21h
Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
- Data: 7 de novembro
- Horário: 19h30 às 21h
Live 4: "Acesso ao ensino superior a partir da nota do Enem"
- Data: 6 de fevereiro de 2024
- Horário: 19h30 às 21h