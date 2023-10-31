Enem 2023: reveja aulão da Sedu sobre Redação e Ciências Humanas

Na reta final de preparação para o Enem 2023, estudantes podem rever o aulão sobre a Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), transmitida também por A Gazeta. A live ocorreu na última terça-feira (31). Nesta quarta, será a segunda edição para falar sobre outros temas do primeiro dia de provas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Os exames serão aplicados nos próximos dias 5 e 12 de novembro. A secretaria está promovendo uma série de aulões on-line para dar a oportunidade aos candidatos de fazerem as últimas revisões de conteúdos e se saírem bem nas provas.

Nos aulões, os alunos podem tirar dúvidas e revisar conteúdos Crédito: Reprodução: Freepik

Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, será possível tirar dúvidas.

Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.

A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões dão dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.

Durante a transmissão, continua Endy, o chat fica aberto para os estudantes fazerem perguntas. Intérpretes de libras também estarão on-line para garantir o acesso dos candidatos com necessidade auditiva.

A programação é realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.

SERVIÇO

Live 1: "Preparação para o 1º dia da prova"

Áreas envolvidas: Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias



Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias Data : 31 de outubro (terça-feira)

: 31 de outubro (terça-feira) Horário: 19h30 às 21h



Live 2: "Preparação para o 1º dia da prova"

Áreas envolvidas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias Data : 1º de novembro (quarta-feira)



: 1º de novembro (quarta-feira) Horário: 19h30 às 21h



Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"

Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Data: 7 de novembro



7 de novembro Horário: 19h30 às 21h

