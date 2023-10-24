Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique ligado!

MEC divulga locais de provas do Enem; saiba como consultar

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, em todo o país

24 out 2023 às 16:40

O Ministério da Educação já liberou os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro
O aluno que fará a avaliação, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), deve consultar as informações no cartão de confirmação.
Nele constam todas as informações do participante, além do local, horário e outros detalhes sobre a prova. O cartão fica disponível na Página do Participante ou no aplicativo oficial do exame. Para acessar, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br com CPF e senha. Ao clicar em “entrar”, aparecerá no menu o botão “local de prova”.
Página do Participante Crédito: Reprodução/INEP
Caso o participante não tenha cadastrado ou esqueceu a senha, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar” e “Esqueci minha senha”. A recuperação pode ser feita pelo aplicativo do Meu gov.br, bancos credenciados, e-mail ou SMS.
É válido lembrar que não é possível alterar o local da prova. Nos dias do exame, os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. E o início da prova acontece às 13h30, no horário de Brasília.
Leiriane Santana é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Mikaella Campos e Weber Caldas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados