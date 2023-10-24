MEC divulga locais de provas do Enem; saiba como consultar

O Ministério da Educação já liberou os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro.
O aluno que fará a avaliação, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), deve consultar as informações no cartão de confirmação.
Nele constam todas as informações do participante, além do local, horário e outros detalhes sobre a prova. O cartão fica disponível na Página do Participante ou no aplicativo oficial do exame. Para acessar, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br com CPF e senha. Ao clicar em “entrar”, aparecerá no menu o botão “local de prova”.
Caso o participante não tenha cadastrado ou esqueceu a senha, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar” e “Esqueci minha senha”. A recuperação pode ser feita pelo aplicativo do Meu gov.br, bancos credenciados, e-mail ou SMS.
É válido lembrar que não é possível alterar o local da prova. Nos dias do exame, os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. E o início da prova acontece às 13h30, no horário de Brasília.
