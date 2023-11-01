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Enem 2023: A Gazeta transmite aulão da Sedu sobre Linguagens e Códigos

Candidatos de todo o Espírito Santo inscritos para a prova podem tirar dúvidas sobre conteúdos do primeiro dia do exame
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

01 nov 2023 às 10:27

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 10:27

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) realiza, nesta quarta-feira (1º), a segunda live voltada para quem vai fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O tema do aulão será Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A transmissão acontece das 19h30 às 21 horas, no site A Gazeta e pelo Youtube da Sedu.
Os exames serão aplicados nos próximos dias 5 e 12 de novembro. A secretaria está promovendo uma série de aulões on-line para dar a oportunidade aos candidatos de fazerem as últimas revisões de conteúdos e se saírem bem nas provas. No Espírito Santo, mais de 73 mil pessoas se inscreveram para realizar o teste.
Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, é possível tirar dúvidas por meio do chat. 
►LEIA MAIS: Enem 2023: reveja aulão da Sedu sobre Redação e Ciências Humanas
O próximo encontro será no dia 7 de novembro, com a temática Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, que será cobrada no segundo dia de provas do Enem. 
Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.
A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões dão dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.
Durante a transmissão, continua Endy, o chat fica aberto para os estudantes fazerem perguntas. Intérpretes de libras também estão on-line para garantir o acesso dos candidatos com necessidade auditiva.
A programação é realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.

SERVIÇO

Live 2: "Preparação para o 1º dia da prova"
  • Áreas envolvidas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
  • Data: 1º de novembro (quarta-feira)
  • Horário: 19h30 às 21h
Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"
  • Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
  • Data: 7 de novembro
  • Horário: 19h30 às 21h
Live 4: "Acesso ao ensino superior a partir da nota do Enem"
  • Data: 6 de fevereiro de 2024
  • Horário: 19h30 às 21h

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