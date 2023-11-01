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Disciplina

7 dicas para se preparar corretamente para o Enem

Veja o que fazer antes e durante a prova para conquistar a sua tão sonhada vaga em uma universidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 nov 2023 às 15:35

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 15:35

Imagem Edicase Brasil
Preparar-se para o Enem é importante para evitar imprevistos (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:
O Enem é uma prova importante e que precisa de bastante dedicação, planejamento e força de vontade para obter o sucesso desejado. A boa notícia é que é possível alcançar esse objetivo com disciplina e foco na rotina. Abaixo, veja algumas dicas que podem te ajudar a se preparar para essa prova.

1. Relaxe e revise as matérias sem exageros

Sem estresse, decida o que fazer no dia anterior ao Enem. O mais aconselhável é relaxar. Entretanto, como o método de estudo é muito pessoal, se não lhe causar cansaço, nem incômodo, revise as matérias que achar importante, mas sem exageros.  Evite consumir álcool e alimentos gordurosos, durma bem e aproveite para fazer alguma atividade relaxante. 

2. Alimente-se e vista-se corretamente

Faça um número razoável de refeições balanceadas, não pule nenhuma. Durante a prova, se abasteça com água e frutas. Para otimizar a sensação de conforto, use roupas adequadas à estação. Evite peças que dificultem a circulação sanguínea.

3. Se conecte com o que te faz bem

Cadaindivíduosabe a melhor maneira de se conectar com a espiritualidade e consigo mesmo. Como vestibulando,façatudo que complemente a dedicaçãoaoestudo e o fortaleça.Solicite aos familiares que vibrem comvocê. No dia da prova, caso deseje, tomebanho enquanto mentaliza a ansiedade indo para o ralo.

4. Seja pontual

É importante conhecer antecipadamente o local da prova. Saia de casa com antecedência, pois pneus furam, ônibus atrasam, congestionamentos acontecem em ruas, avenidas, rodovias… Caso seja mais seguro, durma na casa de amigos ou parentes.
Imagem Edicase Brasil
Saber por onde começar a prova ajuda a economizar tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

5. Conheça a prova

Aqui, mais do que nunca, vale o toque pessoal. Sevocênãosabe por ondecomeçar, decida isso depois de passear pela prova , dar uma olhada.Então, selecione as disciplinas que lhesãomaisfáceis. Em seguida, dedique-seàsdisciplinas/questõesmaisdifíceisou complexas.

6. Mantenha a calma e a concentração

Leiaatentamente os enunciados, grifando-os e fazendoanotaçõese esquemas ao lado dasquestões. Como o tempo deresoluçãode cadaquestão é muito curto, ao ler os enunciados, anote aquelas palavrinhas-chaves, arme contas,façaesqueminhade regra detrêsetc. Em outras palavras, traduza os enunciados em uma linguagem que lhe permita organizar claramente as respostas.

7. Dê uma pausa

Você pode estabelecer horários para paradas estratégicas durante as provas. Se preferir, ouça seu corpo e, ao menor sinal de incômodo, respire fundo,faça alongamentos de braços e pernas e movimente a cabeça em círculos. Ao longo da prova, beba água em abundância, sobretudo se o dia estiver muito quente. Coma uma fruta ou uma barra de cereais. Se necessário, vá ao banheiro, mas seja breve.

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