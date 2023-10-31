Vitória anuncia suspensão das Ruas de Lazer nos dois dias do Enem

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anunciou, nesta terça-feira (31), que irá suspender as chamadas Ruas de Lazer nos dias 5 e 12 de novembro, datas em que estão marcadas as provas do

. Os espaços funcionam aos domingos e feriados, quando parte das avenidas Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Jardim Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro, são interditadas para os veículos e liberadas para pedestres, skatistas e ciclistas.