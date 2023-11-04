Enem 2023: alunos terão passagem gratuita no Transcol nos dias de prova

Sistema Transcol circulando na Avenida Américo Buaiz, vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização Na versão anterior, a matéria dizia que a gratuidade no Transcol seria apenas para alunos da rede pública após informação dada, mais cedo, pelo governador Renato Casagrande. No entanto, ele voltou às redes sociais para dizer que ampliou o benefício também para alunos da rede particular. Com isso, a reportagem foi atualizada.

Estudantes das redes pública e privada que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) neste domingo (5) terão gratuidade no Transcol . O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), em suas redes sociais. A medida vale também para o dia 12 de novembro, segundo dia de testes.

No inicío da manhã deste sábado (4), o governador havia informado que o passe livre seria apenas para estudantes da rede públicada e que os de instituições privadas pagariam 50% do valor da passagem. No entanto, no início da tarde, voltou às redes sociais para dizer que decidiu que o benefício da gratuidade seria ampliado para todos alunos, sendo necessária a apresentação do cartão estudantil.

Anunciamos mais cedo a gratuidade no Transcol para os alunos da rede pública que farão o Enem neste domingo e no dia 12. Agora, decidimos que alunos da rede particular também poderão acessar os ônibus gratuitamente, mostrando o cartão estudantil. Boa prova aos nossos estudantes. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 4, 2023

Anteriormente, Casagrande havia postado mensagem informando sobre o passe livre apenas para a rede pública: “O Enem é uma oportunidade de ingressar numa instituição para fazer o nível superior. O passe livre, que vale de segunda a sexta, será estendido para os estudantes de escolas públicas, assim como o desconto de 50% para alunos de instituições privadas. Além disso, a nossa frota de ônibus será ampliada”, disse o chefe do Poder Executivo Estadual, pela manhã.

Além dos benefícios em relação à passagem do Transcol, as linhas de ônibus também ganharão reforços. A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai fazer uma programação especial das linhas de ônibus do sistema, para auxiliar no transporte dos estudantes que forem participar das provas.

Segundo nota da Ceturb, os estudantes que têm gratuidade de 100% vão poder usar o cartão no domingo, o que normalmente não ocorre por não ser dia letivo. Para os estudantes que têm gratuidade de 50%, não muda, ou seja, pagarão meia passagem no dia das provas.

A frota contará com 23 veículos de reserva, que ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados caso seja necessário para atender à demanda. O sistema viário vai funcionar normalmente com o quadro de horário do domingo.

A operação especial será acompanhada de perto pelos agentes da companhia nos terminais do Transcol, com o objetivo de garantir um percurso tranquilo para os estudantes.