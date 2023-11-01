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Durante a prova

Enem 2023: candidato deve levar cartão de confirmação impresso? Entenda

Neste ano, os candidatos até podem usar documentos digitais para identificação no dia da aplicação do exame, mas há regras que devem ser respeitadas
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:32

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:32

Imagem Edicase Brasil
Este ano, o Enem será realizado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil  Crédito: (Imagem: rafapress | Shutterstock)
Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cada vez mais próximo, surgem algumas dúvidas entres os candidatos que vão fazer a prova como, por exemplo, se há a necessidade de levar cartão de inscrição impresso no dia.
A orientação padrão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, é levar o cartão de confirmação de inscrição nos dias das provas. Entretanto, o órgão não especifica a necessidade da impressão, podendo levar o comprovante em formato digital no celular.

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Os documentos digitais com foto e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital também serão aceitos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Segundo o Inep, as capturas de telas não serão aceitas.
O único documento que o Inep aconselha a levar impresso no momento do exame é a Declaração de Comparecimento para os candidatos que precisam confirmar a participação no exame para justificar a ausência no trabalho ou outro compromisso.
Vale lembrar que os celulares deverão ser desligados e guardados no envelope porta-objetos. Assim, após a entrada na sala de prova, os documentos digitais não poderão ser acessados.
Além disso, os participantes que optarem por imprimir o cartão de inscrição e levar os documentos de identificação em forma física poderão evitar contratempos como a bateria do dispositivo acabar ou a falta de conexão de internet no local de prova.
O Enem 2023 acontece nos próximos dias 5 e 12 de novembro, com a abertura dos portões às 12h e o fechamento às 13h, pelo horário de Brasília.
As notas do exame podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), a financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de vagas em instituições estrangeiras que têm convênio com o Inep.

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