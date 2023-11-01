Enem 2023: candidato deve levar cartão de confirmação impresso? Entenda

Este ano, o Enem será realizado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil Crédito: (Imagem: rafapress | Shutterstock)

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cada vez mais próximo, surgem algumas dúvidas entres os candidatos que vão fazer a prova como, por exemplo, se há a necessidade de levar cartão de inscrição impresso no dia.

A orientação padrão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , responsável pelo exame, é levar o cartão de confirmação de inscrição nos dias das provas. Entretanto, o órgão não especifica a necessidade da impressão, podendo levar o comprovante em formato digital no celular.

Os documentos digitais com foto e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital também serão aceitos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Segundo o Inep, as capturas de telas não serão aceitas.

O único documento que o Inep aconselha a levar impresso no momento do exame é a Declaração de Comparecimento para os candidatos que precisam confirmar a participação no exame para justificar a ausência no trabalho ou outro compromisso.

Vale lembrar que os celulares deverão ser desligados e guardados no envelope porta-objetos. Assim, após a entrada na sala de prova, os documentos digitais não poderão ser acessados.

Além disso, os participantes que optarem por imprimir o cartão de inscrição e levar os documentos de identificação em forma física poderão evitar contratempos como a bateria do dispositivo acabar ou a falta de conexão de internet no local de prova.

O Enem 2023 acontece nos próximos dias 5 e 12 de novembro, com a abertura dos portões às 12h e o fechamento às 13h, pelo horário de Brasília.