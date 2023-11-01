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Hora da prova

Enem: veja dicas de aluna ‘nota mil’ e professora para a redação

No primeiro dia do exame, no próximo domingo (5), atenção dos candidatos vai estar voltada ao texto que vale mil pontos
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

01 nov 2023 às 16:08

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 16:08

Criar um título atraente para redação do Enem chama a atenção da banca avaliadora
Candidatos vão ter de escrever redação no primeiro dia do Enem Crédito: Julio Ricco/Shutterstock
No primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, os participantes devem fazer as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. Escrever esse texto do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, será o desafio de 3,9 milhões de candidatos em todo o país, no próximo domingo (5).
Sendo a área de conhecimento com maior valor de pontuação na prova, de acordo com a Cartilha de Redação do Enem 2023, feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a redação do Enem vale mil pontos, que são divididos em cinco competências de duzentos pontos cada. Confira cada competência na tabela abaixo.
Em cada Competência, o aluno pode atingir até cinco níveis com valor de 40 pontos cada, sendo o Nível 5 o maior com 200 pontos.
Crédito: Inep
O aluno que cumprir todas as exigências recebe a nota máxima. Apesar de não ser uma tarefa fácil, não é impossível.

Redação é treino

Para Ana Alice Teixeira Freire, que alcançou a nota mil na redação do Enem 2022, a prática realmente leva à perfeição. “Eu fazia uma redação por semana desde o primeiro ano do ensino médio. Então, foi um trabalho cumulativo de prática e aperfeiçoamento, até chegar a um ponto que minhas redações eram quase iguais, a mesma estrutura”, conta Ana, que atualmente é estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará.
A professora Suelen Pirovani, que atuou na correção da prova por sete anos, afirma que, para ter uma redação nota mil, o segredo é treinar.
“A primeira coisa é treinar! Treinamos o ano inteiro porque precisamos estar por dentro de vários temas, construir um bom repertório e conhecer a estrutura desse tipo de texto. Não tem como usar um modelo pronto pois não sabemos o tema até o momento da prova. Por isso, o aluno precisa ter autonomia para escrever, e isso só vem com a prática”, disse Suelen.
Ana Alice Teixeira Freire alcançou a nota mil na redação do Enem 2022 e hoje jornalismo da Universidade Federal do Ceará.
Ana Alice Teixeira Freire alcançou a nota mil na redação do Enem 2022 Crédito: Ana Alice Teixeira Freire / Divulgação

Revise os repertórios coringas

Enem ouça dicas de aluna ‘nota mil e professora para a redação
Uma boa argumentação depende de bons repertórios para mostrar que o candidato realmente entende sobre o assunto. “Na reta final, eu procurava usar argumentos e repertórios que conseguia desenvolver bem, com segurança”, relata Ana Alice.
Como o aluno só vai saber o tema na hora da prova, Suelen recomenda revisar repertórios que podem ser aplicados a mais de um assunto, conhecidos como coringas. “ Nessa etapa final sempre aconselho revisar os repertórios coringas, como filmes, citações, livros e séries que possam ser usados em diferentes temas. Também é importante rever os conectivos e a proposta de intervenção”, recomenda a professora capixaba.

Atenção na hora de interpretar o tema

De acordo com Suelen, o maior erro que observava nas redações do exame, na época que atuava na correção, era a dificuldade de interpretação do tema. “ Ainda vejo muita dificuldade na hora da interpretação do tema proposto. Normalmente, existem duas a três palavras chaves que precisam ser citadas no texto para não tangenciar ou até mesmo fugir ao tema.”
Segundo a Cartilha de Redação do Inep, o tangenciamento ao tema afeta a avaliação das Competências II, III e V, impedindo que a redação receba nota acima de 40 pontos em todas essas competências. Já a fuga leva a nota zero no texto.

Descanse

A aluna nota mil, Ana Alice, ainda lembra da importância do descanso e do cuidado com a saúde emocional antes e durante a prova. “Faltando poucos dias, eu parei de estudar e me permiti relaxar. Continuava errando, mas eram erros de atenção, erros por cansaço. Respeitei meu corpo e confiei no duro trabalho lapidado ao longo dos anos de ensino médio.”
O Enem 2023 acontece nos próximos dias 5 e 12 de novembro, com a abertura dos portões às 12h e o fechamento às 13h, pelo horário de Brasília. 

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