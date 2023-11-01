Enem: veja dicas de aluna ‘nota mil’ e professora para a redação

Candidatos vão ter de escrever redação no primeiro dia do Enem Crédito: Julio Ricco/Shutterstock

No primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 , os participantes devem fazer as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. Escrever esse texto do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, será o desafio de 3,9 milhões de candidatos em todo o país, no próximo domingo (5).

Sendo a área de conhecimento com maior valor de pontuação na prova, de acordo com a Cartilha de Redação do Enem 2023, feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , a redação do Enem vale mil pontos, que são divididos em cinco competências de duzentos pontos cada. Confira cada competência na tabela abaixo.

Crédito: Inep

O aluno que cumprir todas as exigências recebe a nota máxima. Apesar de não ser uma tarefa fácil, não é impossível.

Redação é treino

Para Ana Alice Teixeira Freire, que alcançou a nota mil na redação do Enem 2022, a prática realmente leva à perfeição. “Eu fazia uma redação por semana desde o primeiro ano do ensino médio. Então, foi um trabalho cumulativo de prática e aperfeiçoamento, até chegar a um ponto que minhas redações eram quase iguais, a mesma estrutura”, conta Ana, que atualmente é estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará.

A professora Suelen Pirovani, que atuou na correção da prova por sete anos, afirma que, para ter uma redação nota mil, o segredo é treinar.

“A primeira coisa é treinar! Treinamos o ano inteiro porque precisamos estar por dentro de vários temas, construir um bom repertório e conhecer a estrutura desse tipo de texto. Não tem como usar um modelo pronto pois não sabemos o tema até o momento da prova. Por isso, o aluno precisa ter autonomia para escrever, e isso só vem com a prática”, disse Suelen.

Ana Alice Teixeira Freire alcançou a nota mil na redação do Enem 2022 Crédito: Ana Alice Teixeira Freire / Divulgação

Revise os repertórios coringas

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Uma boa argumentação depende de bons repertórios para mostrar que o candidato realmente entende sobre o assunto. “Na reta final, eu procurava usar argumentos e repertórios que conseguia desenvolver bem, com segurança”, relata Ana Alice.

Como o aluno só vai saber o tema na hora da prova, Suelen recomenda revisar repertórios que podem ser aplicados a mais de um assunto, conhecidos como coringas. “ Nessa etapa final sempre aconselho revisar os repertórios coringas, como filmes, citações, livros e séries que possam ser usados em diferentes temas. Também é importante rever os conectivos e a proposta de intervenção”, recomenda a professora capixaba.

Atenção na hora de interpretar o tema

De acordo com Suelen, o maior erro que observava nas redações do exame, na época que atuava na correção, era a dificuldade de interpretação do tema. “ Ainda vejo muita dificuldade na hora da interpretação do tema proposto. Normalmente, existem duas a três palavras chaves que precisam ser citadas no texto para não tangenciar ou até mesmo fugir ao tema.”

Segundo a Cartilha de Redação do Inep, o tangenciamento ao tema afeta a avaliação das Competências II, III e V, impedindo que a redação receba nota acima de 40 pontos em todas essas competências. Já a fuga leva a nota zero no texto.

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