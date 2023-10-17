Enem 2023: saiba como consultar os locais de prova

Os locais costumam ser divulgados 20 dias antes da prova. A previsão é que as informações estejam disponíveis a partir do dia 23 de outubro. É válido lembrar que não é possível alterar o local da prova. Nos dias do exame, os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. E o início da prova acontece às 13h30, no horário de Brasília.