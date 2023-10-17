Enem 2023: saiba como consultar os locais de prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Faltando menos de 20 dias para a realização das provas, muitas dúvidas começam a surgir entre os candidatos. Uma delas é sobre onde serão os locais de prova e como consultá-los.
Oficialmente, os locais de prova não foram divulgados ainda pelo Ministério da Educação (MEC), que realiza o exame por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Porém, desde já o candidato pode se preparar. Para consultar o local de prova, é necessário acessar o cartão de confirmação. Nele constam todas as informações do participante, além do local, horário e outros detalhes sobre a prova. O cartão fica disponível na Página do Participante ou no aplicativo oficial do exame. Para acessar, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br com CPF e senha. Ao clicar em “entrar”, aparecerá no menu o botão “local de prova”.
Caso o participante não tenha cadastrado ou esqueceu a senha, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar” e “Esqueci minha senha”. A recuperação pode ser feita pelo aplicativo do Meu gov.br, bancos credenciados, e-mail ou SMS.
Os locais costumam ser divulgados 20 dias antes da prova. A previsão é que as informações estejam disponíveis a partir do dia 23 de outubro. É válido lembrar que não é possível alterar o local da prova. Nos dias do exame, os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. E o início da prova acontece às 13h30, no horário de Brasília.
Leiriane Santana é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Mikaella Campos e Weber Caldas.