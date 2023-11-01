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Mudanças

Enem 2023: como serão segurança, trânsito e ônibus na Grande Vitória

No Estado, 680 policiais vão fazer a segurança em locais de prova e uma frota reserva de ônibus estará à disposição nos terminais para eventual aumento de demanda
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 nov 2023 às 17:43

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 17:43

Movimentação de estudantes na Faesa, um dos locais de provas do Enem em Vitória
Enem 2022: Movimentação de estudantes em um dos locais de provas em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o aumento do fluxo de pessoas nas ruas nos dias 5 e 12 de novembro, em função do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, foram estabelecidas, na Grande Vitória, mudanças para melhorar a segurança e facilitar o trânsito até os locais de prova.
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, na tarde desta quarta-feira (1), que mais de 73,7 mil candidatos se inscreveram para prestar o exame no Estado e que 680 policiais vão realizar a segurança dos locais de prova, além de haver equipes designadas para fazer a escolta e a guarda do exame. A prova será aplicada em 177 escolas espalhadas por 38 municípios capixabas.

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A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) observou, em nota, que a frota funcionará normalmente no dia 5, mas 23 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário para atender eventual aumento de demanda. Ainda não há informações sobre o esquema previsto para o dia 12.
"As provas serão realizadas em locais espalhados pela Região Metropolitana da Grande Vitória, por isso a fiscalização estará atenta para identificar as linhas que precisarem de reforço. Nos anos anteriores, a maioria das linhas atendeu às demandas com frotas originais.”

Reforço na segurança

Um esquema especial de segurança foi preparado pela Sesp para os dias 5 e 12 de novembro.
Enem 2023 como será segurança, trânsito e ônibus na Grande Vitória
“Participamos de reuniões em Brasília e estamos atendendo a todas as diretrizes para que tenhamos um Enem sem intercorrências no Espírito Santo, a exemplo das experiências que tivemos nos anos anteriores”, afirmou o gerente de Operações Integradas da secretaria, coronel Sebastião Biato.
O maior efetivo previsto é da Polícia Militar, com cerca de 680 policiais em cada dia. Os policiais estarão presentes em todos os pontos de aplicação de prova, bem como em suas imediações, realizando policiamento ostensivo, de modo a trazer segurança para os inscritos tanto no deslocamento quanto nos locais de prova.

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Além da PMES, participam do planejamento Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra, prefeituras das cidades onde ocorrerá a aplicação das provas, Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Ceturb, Correios, EDP, Cebraspe, Rodosol, Eco101, Samu e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
A Polícia Civil terá reforço nas equipes de plantão das Delegacias Regionais e o Corpo de Bombeiros contará com efetivo extra, dedicado ao Enem.
Já a PRF prestará apoio no transporte das provas até os locais de aplicação e seu retorno à central de distribuição. A logística de transporte das provas ficará a cargo dos Correios, enquanto a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil, vai monitorar atividades duvidosas e suspeitas de fraude.
“A Sesp instalará um Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), reunindo representantes de todos os órgãos envolvidos na realização do Enem 2023. Nos dois dias de aplicação do exame, os representantes estarão reunidos a partir das 6 horas e permanecerão monitorando os locais de aplicação em tempo real, prontos para a tomada de decisões em caso de intercorrência.”

Vitória

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que as chamadas Ruas de Lazer estarão suspensas nos dias 5 e 12 de novembro em função do Enem. Os espaços funcionam nos domingos e feriados, quando parte das avenidas Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Jardim Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro, são interditadas para os veículos e liberadas para pedestres, skatistas e ciclistas.
“O objetivo é priorizar a fluidez do trânsito devido ao grande movimento de participantes das provas do Enem 2023, visando facilitar o deslocamento dos estudantes. Serão mantidas as ciclofaixas.”
A pasta informou ainda que a Guarda Municipal estará presente nas principais vias do município, garantindo a fluidez do trânsito.

Vila Velha

Já em Vila Velha, as equipes da Guarda Municipal darão apoio nas sete escolas municipais em que as provas do Enem 2023 serão aplicadas. São elas:
  • UMEF Irmã Feliciana Garcia Rua Ipê, Ilha Dos Ayres
  • UMEF Professora Nice De Paula Agostini Sobrinho Rua Gonçalves Dias, Boa Vista II
  • UMEF Reverendo Antônio Da Silva Cosmo Rua Cravo, S/N, Jardim Colorado
  • UMEF Guilherme Santos Rua Bernardo Santos, Santa Inês
  • UMEF Senador João De Medeiros Calmon Rua Sebastião Silveira, Praia Das Gaivotas
  • UMEF Leonel De Moura Brizola Estrada Capuaba, Santa Rita
  • UMEF Joffre Fraga Rua Águia Branca, S/N, Vale Encantado

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Cariacica

A prefeitura informou que a Gerência de Trânsito e a Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes), estarão em operação nos dias do Enem, conforme programação direcionada pela Sesp. 

Serra

O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) informou, em nota, que vai monitorar as principais vias do município durante os finais de semana de prova a fim de organizar o fluxo de trânsito da região.
"A Guarda Civil Municipal estará ainda nas proximidades das escolas em que serão realizadas as provas para patrulhamento preventivo."

Ônibus do Transcol

A frota reserva prevista pela Ceturb abrange os dez terminais em operação: Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato.
“A Ceturb-ES recomenda que os estudantes não deixem para se informar na última hora sobre quais linhas deverão utilizar. Pelo site www.ceturb.es.gov.br e pelo Disque Ceturb (0800 039 1517), é possível consultar os quadros-horários e os itinerários de todas as linhas, mas é importante que os alunos se informem com antecedência para que possam se programar.”

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