Enem 2023: O que é e como emitir a declaração de comparecimento

Nos dois próximos domingos, 5 e 12 de novembro, candidatos de todo o país vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).

A declaração de comparecimento ficará disponível nos dias anteriores às provas Crédito: rafapress | Shutterstock)

Mesmo as provas sendo no domingo, algumas pessoas terão de faltar ao trabalho ou a outro compromisso. Para não perderem o dia, os candidatos têm a possibilidade de conseguir uma declaração de comparecimento do Enem, que serve como uma evidência oficial de que ele esteve presente no local durante a aplicação do exame.

Para isso, basta o candidato entrar na sua página do participante, via portal Gov.br, e imprimir a declaração de comparecimento, que contém informações como o nome do participante, CPF, número de inscrição, data e local da prova.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que o documento ficará disponível nos dias anteriores às provas. Não será possível imprimi-lo no local do teste.

É importante saber que esse documento precisa ser levado no dia e dado para o aplicador do teste assinar quando for pedido. No entanto, antes de entrar na sala, a declaração precisa estar dentro do envelope porta-objetos fornecido. Caso contrário, o estudante pode até ser eliminado.