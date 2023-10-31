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Nos dois dias de exame

Enem 2023: O que é e como emitir a declaração de comparecimento

Para realizar a prova, candidatos que precisam faltar ao trabalho, ou a outro compromisso, devem providenciar o documento para justificar a ausência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2023 às 15:49

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 15:49

Nos dois próximos domingos, 5 e 12 de novembro, candidatos de todo o país vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).
Imagem Edicase Brasil
A declaração de comparecimento ficará disponível nos dias anteriores às provas Crédito: rafapress | Shutterstock)
Mesmo as provas sendo no domingo, algumas pessoas terão de faltar ao trabalho ou a outro compromisso. Para não perderem o dia, os candidatos têm a possibilidade de conseguir uma declaração de comparecimento do Enem, que serve como uma evidência oficial de que ele esteve presente no local durante a aplicação do exame.
Para isso, basta o candidato entrar na sua página do participante, via portal Gov.br, e imprimir a declaração de comparecimento, que contém informações como o nome do participante, CPF, número de inscrição, data e local da prova.
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que o documento ficará disponível nos dias anteriores às provas. Não será possível imprimi-lo no local do teste.
É importante saber que esse documento precisa ser levado no dia e dado para o aplicador do teste assinar quando for pedido. No entanto, antes de entrar na sala, a declaração precisa estar dentro do envelope porta-objetos fornecido. Caso contrário, o estudante pode até ser eliminado.
E para cada dia de prova é preciso imprimir uma declaração diferente.

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