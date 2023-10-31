Enem: A Gazeta transmite aulão da Sedu sobre Redação e Ciências Humanas

Os exames serão aplicados nos próximos dias 5 e 12 de novembro. A secretaria vai fazer uma série de aulões on-line, com objetivo de dar a oportunidade dos candidatos revisarem conteúdos e se saírem bem nas provas.

A Sedu vai promover lives a partir da próxima terça-feira, dia 31 Crédito: Reprodução: Freepik

Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, será possível tirar dúvidas. O próximo encontro será nesta quarta-feira (1º), com o tema Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. (veja programação completa mais abaixo)

Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.

A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões vão dar dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.

“Durante a transmissão, o chat ficará aberto a fim de que os estudantes possam participar fazendo perguntas. Haverá, ainda, a participação de intérpretes de libras para garantir o acesso dos estudantes com necessidade auditiva”, conta.

A programação será realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.

SERVIÇO

Live 1: "Preparação para o 1º dia da prova"

Áreas envolvidas: Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias



Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias Data : 31 de outubro (terça-feira)

: 31 de outubro (terça-feira) Horário: 19h30 às 21h



Live 2: "Preparação para o 1º dia da prova"

Áreas envolvidas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias Data : 1º de novembro (quarta-feira)



: 1º de novembro (quarta-feira) Horário: 19h30 às 21h



Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"

Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Data: 7 de novembro



7 de novembro Horário: 19h30 às 21h

