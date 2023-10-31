Enem: A Gazeta transmite aulão da Sedu sobre Redação e Ciências Humanas

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) realiza nesta terça-feira (31) a primeira live voltada para candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O tema da aula será Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os interessados podem acompanhar o estudo das 19h30 às 21h, pelo Youtube do órgão e pelo site A Gazeta.
Os exames serão aplicados nos próximos dias 5 e 12 de novembro. A secretaria vai fazer uma série de aulões on-line, com objetivo de dar a oportunidade dos candidatos revisarem conteúdos e se saírem bem nas provas.
Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, será possível tirar dúvidas. O próximo encontro será nesta quarta-feira (1º), com o tema Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. (veja programação completa mais abaixo)
Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.
A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões vão dar dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.
“Durante a transmissão, o chat ficará aberto a fim de que os estudantes possam participar fazendo perguntas. Haverá, ainda, a participação de intérpretes de libras para garantir o acesso dos estudantes com necessidade auditiva”, conta.
A programação será realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.
SERVIÇO
Live 1: "Preparação para o 1º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias
- Data: 31 de outubro (terça-feira)
- Horário: 19h30 às 21h
Live 2: "Preparação para o 1º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
- Data: 1º de novembro (quarta-feira)
- Horário: 19h30 às 21h
Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
- Data: 7 de novembro
- Horário: 19h30 às 21h
Live 4: "Acesso ao ensino superior a partir da nota do Enem"
- Data: 6 de fevereiro de 2024
- Horário: 19h30 às 21h