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Educação

5 dicas para controlar a ansiedade antes das provas do Enem

Especialista ensina técnicas para manter a mente tranquila antes do exame
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 nov 2023 às 09:58

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 09:58

Imagem Edicase Brasil
Veja como manter a mente tranquila antes do Enem (Imagem: Asier Romero | Shutterstock) Crédito:
Com a data da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se aproximando, é comum que os estudantes comecem a ficar ansiosos e cansados com todo o processo de preparação. Por isso, é importante investir em atividades para acalmar a mente e organizar bem o tempo reservado aos estudos. Por isso, Augusto Jimenez, psicólogo e Diretor Nacional da Minds idiomas, lista 5 dicas para controlar a ansiedade e descansar a mente antes do exame. Confira!

1. Controle o uso das redes sociais

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 41% dos jovens brasileiros têm sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão decorrente do uso das redes sociais em excesso. O estudo é do ICD- indicador de Confiança Digital promovido pela FGV. Estipule um horário para checar as suas redes, e utilize o seu tempo para ver filmes ou fazer algo que goste.

2. Se alimente adequadamente

Alimentos como peixe, aveia, abacate dão energia para o dia a dia. Já a banana, a castanha-do-pará e o grão-de-bico ajudam a controlar a ansiedade. Se possível, experimente preparar uma receita nova. Fazer algo diferente do comum auxilia a reduzir o estresse.

3. Faça um atividade física

Alongamento e caminhada, por exemplo, ajudam a proporcionar sensação de relaxamento. Relaxar o corpo após a prática de atividade física é tão importante quanto fazer exercícios. Isso é necessário para que os músculos possam se reparar, reconstruir e fortalecer, e é um ótimo aliado contra a ansiedade.
Imagem Edicase Brasil
Controle o tempo de estudo para que a mente consiga descansar (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) Crédito:

4. Controle o tempo de estudo

Se for estudar , que seja por pouco tempo. Nada que se aproxime de uma carga horária exaustiva. Tente resolver questões ou apenas rever algumas fórmulas, por exemplo. A mente precisa descansar para conseguir enfrentar as longas horas de prova.

5. Ouça músicas

Parece clichê, mas ouvir músicas acalma a mente e ajuda a relaxar. A ansiedade é o grau de incerteza quanto ao futuro elevado. Ou seja, com a prática de esvaziar a mente é possível minimizar os efeitos da ansiedade, o que também pode ser feito com meditação.

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