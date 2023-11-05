Enem 2023: ambulantes e estudantes movimentam locais de prova em Vitória

A cerca de uma hora para a abertura dos portões, a movimentação ainda é tranquila nos locais de prova neste primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O vendedor ambulante Jocimar dos Santos vai garantir a renda hoje vendendo salgadinhos e outros lanches para os estudantes em frente ao Colégio Estadual, em Vitória.
Já Carlos Marcos vende canetas transparentes na cor preta, obrigatórias para a realização da prova. O estudante David Gomes, de 17 anos, saiu cedo de casa e é o primeiro da fila em uma faculdade de Vitória. E Nathália Heling Bessa, 16, foi acompanhada dos pais para prestar o Enem pela primeira vez.