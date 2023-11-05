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Primeiro dia

Enem 2023: ambulantes e estudantes movimentam locais de prova em Vitória

Ambulantes apostam na venda de canetas e biscoitos na porta dos locais de prova em Vitória, e alguns estudantes chegaram cedo para fazer o exame neste domingo (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2023 às 11:36

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 11:36

Jocimar dos Santos, 43 anos, vendedor em frente ao Colégio Estadual
Jocimar dos Santos, 43 anos, vendedor em frente ao Colégio Estadual Crédito: Ricardo Medeiros
A cerca de uma hora para a abertura dos portões, a movimentação ainda é tranquila nos locais de prova neste primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O vendedor ambulante Jocimar dos Santos vai garantir a renda hoje vendendo salgadinhos e outros lanches para os estudantes em frente ao Colégio Estadual, em Vitória.
Já Carlos Marcos vende canetas transparentes na cor preta, obrigatórias para a realização da prova. O estudante David Gomes, de 17 anos, saiu cedo de casa e é o primeiro da fila em uma faculdade de Vitória. E Nathália Heling Bessa, 16, foi acompanhada dos pais para prestar o Enem pela primeira vez.

Enem 2023: ambulantes e estudantes movimentam locais de prova em Vitória

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