Em Alegre, 7 partidos se unem para apoiar candidatura de ex-vereador

A deputada Jack Rocha prestigiou o evento que homologou candidatura do ex-vereador Romário Brasil Crédito: Redes sociais

Na presença da deputada federal Jack Rocha (PT-ES), o ex-vereador Romário Brasil (PSB) oficializou sua candidatura à Prefeitura de Alegre e também consolidou a aliança com outras seis legendas que buscam ser uma frente progressista no município. O objetivo principal dos partidos parceiros é reunir forças para enfrentar o atual prefeito, Nirrô Emerick (PP), que vai tentar a reeleição no pleito de outubro.

A confirmação da presença do socialista nas Eleições 2024 aconteceu durante convenção partidária realizada neste domingo (21). O evento unificado reuniu membros, além do PSB, da Federação Brasil da Esperança - composta por PT, PV e PCdoB -, União Brasil, MDB e PSD.

Em sua rede social, a deputada capixaba que preside o PT no Estado disse que o grupo configura uma frente ampla e democrática e que vai “seguir levando esperança de dias melhores para a cidade para que, além do nome - sinônimo de felicidade -, ela também seja sinônimo de inclusão, oportunidade e respeito”.

A união das legendas em prol do projeto de Romário acabou tirando do jogo eleitoral o pré-candidato do PT, Jorcy Filho, visto que seu partido optou por compor a coligação “Alegre para todos”. Agora, o petista, que é um dos cotados para compor a chapa como vice, pode tanto disputar a vaga quanto se candidatar a uma cadeira na Câmara Municipal.