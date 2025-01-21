Dois acidentes complicam trânsito na Rodovia do Contorno em Cariacica

Ainda de acordo com a concessionária que administra o trecho, a primeira ocorrência foi registrada no quilômetro 286 da BR 101 e houve interdição em uma das faixas da pista, mas ela foi liberada às 6h50. Quatro minutos depois (às 6h54), aconteceu a batida entre uma motocicleta e um carro. Dessa vez, o trânsito não precisou ser interditado. Leitores de A Gazeta enviaram mensagens relatando lentidão no trânsito na região.