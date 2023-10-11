Desenvolvedor de sites é preso suspeito de violência sexual pela internet em Vitória

Na casa do suspeito, foram apreendidos HDs externos e quatro telefones celulares. Caso seja condenado, o investigado pode pegar pena de até quatro anos de prisão. O nome do suspeito não foi divulgado. As investigações continuam sendo realizadas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, em São Torquato, Vila Velha.