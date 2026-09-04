Corpo é encontrado em estado de decomposição na zona rural de São Mateus

Um homem foi encontrado morto na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, moradores localizaram o corpo e acionaram militares que faziam patrulhamento na região.





De acordo com a PM, o cadáver estava em estado de decomposição e apresentava uma possível perfuração na região próxima à costela. O corpo foi encaminhado à a Seção Regional de Medicina Legal da Polícia Científica, em Linhares. Até a última atualização desta publicação, a identidade da vítima não havia sido divulgada.





A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A unidade aguarda o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias da morte.