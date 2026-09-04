WSL de Guarapari: favoritas brilham no 1º dia e avançam na etapa do QS 4000

O primeiro dia da etapa da World Surf League (WSL) em Guarapari foi de ondas, casa cheia, muita disputa na Praia d'Ulé e protagonismo feminino. Tainá Hinckel, Sophia Medina e Laura Raupp, três dos nomes que chegam como favoritos ao título, brilharam nas ondas de Guarapari e avançaram para a próxima fase da competição. As três venceram suas respectivas baterias e largaram bem na disputa pelo título do QS 4000 em solo capixaba.
O mar começou oferecendo boas condições para os atletas, com espaço para aéreos e até tubos, mas foi perdendo qualidade ao longo do dia. Além delas, dentro d'água, o peruano Alonso Correa, que competiu nas Olímpiadas de Paris-2024, foi um dos grandes destaques entre os homens. Entre os capixabas, Caio Freite, Luiz Fernando Neiva e Ana Dagostini, de apenas 14 anos, avançaram e seguem vivos na competição.
Favoritas avançam no feminino
No feminino, a primeira rodada foi marcada pela presença de atletas conhecidas do cenário nacional e até internacional. Tainá Hinckel, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, foi o principal destaque do dia. Ela somou 11,56 pontos, com duas boas ondas, e avançou na competição.
Outro nome que chamou atenção foi Sophia Medina. Irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, ela venceu a bateria com 8,44 pontos e recebeu bastante carinho dos fãs capixabas presentes na orla em Guarapari.
"Voltar aqui depois de um ano, eu acredito que muda bastante coisa na nossa cabeça, o que a gente vive, o que a gente experiencia e eu acredito que volto com uma cabeça diferente, mas muito grata de ver o que aconteceu de lá para cá. A galera capixaba sempre me recebe com muito carinho, ano passado eu vim aqui e foi loucura, eu fiquei até em choque, então estou bem feliz de estar aqui", disse Sophia
Atual campeã da etapa de Guarapari, em novembro de 2025, Laura Raupp também começou com o pé direito na busca pelo bicampeonato. Ela venceu sua bateria com 9,90 pontos e garantiu a classificação para a próxima fase.
"Eu me sinto muito confortável aqui. Já vim algumas vezes para cá, e ano passado, com o bônus de ter sido a campeã do evento. Então, estou muito feliz com isso, e agora eu cheguei com o pé direito e já passei a minha primeira bateria. Volta e meia vem aquele pesinho na consciência de pensar que eu já ganhei aqui e está todo mundo esperando de mim,bastante. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que eu gosto muito, fugindo um pouco do frio lá do Sul, pegar uma água mais tranquila, um solzão que está dando hoje, e aproveitar o processo, é sempre o mais importante", disse Laura
Peruano se destaca no masculino
O dia começou com o masculino, que entrou na água pelo Round of 64. E logo na primeira fase, quem roubou a cena foi o peruano Alonso Correa. O surfista que representou o Peru nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 conseguiu 13,73 pontos, maior somatório do dia, em um exibição de gala na Praia d'Ulé e puxou o nível dos brasileiros para cima.
Na fase seguinte, quem brilhou foi Lucas Haag. O brasileiro conseguiu 11,93 pontos no somatório e foi um dos destaques do Round of 48. A bateria mais equilibrada do dia também aconteceu nessa fase. Marcos Correa somou 11,37, enquanto Yuri Machado ficou logo atrás, com 11,34. Davi Toledo, irmão do bicampeão mundial Filipe Toledo, também estava na disputa, mas acabou eliminado.
"Não tive a sorte de vir para cá o ano passado. Eu sofri uma lesão muito séria na coluna, descobri uma hérnia de disco, então tive que ficar fora dos campeonatos e estou voltando recente agora, tentando treinar bastante, fortalecer. Mas o local é maneiro demais, me mudei pra Vitória recentemente, então pra mim tá sendo uma honra poder competir aqui, uma pena que não consegui me achar ali no mar, mas acontece", disse Davi Toledo.
Capixabas vivos na disputa
O primeiro dia da etapa em Guarapari terminou com três capixabas classificados para a próxima fase. Dos 19 atletas capixbas inscritos, Luiz Fernando Neiva, Caio Freire e Ana Dagostini foram os únicos a avançaram nas baterias disputadas nesta sexta-feira e voltam ao mar no sábado em busca de uma vaga nas fases decisivas do Circuito. Luiz e Caio se junta, a Rafael Teixeira e Krystian Kymerson e seguem como os quatro capixabas remanescentes no masculino.
Baterias do segundo dia
Masculino
Heat 1 - Wesley Leite, Daniel Adisaka, João Victor Scharnovski, Cauet Frazão
Heat 2 - Igor Moraes, Rodrigo Saldanha, Luiz Fernando Neiva da Silva, Renan Peres Pulga
Heat 3 - Israel Junior, Daniel Templar, Lucas Haag, Alonso Correa
Heat 4 - Jadson Andre, Krystian Kymerson, Sunny Pires, Caio Freire
Heat 5 - Lucas Vicente, Alex Ribeiro, Pablo Gabriel da Silva, Yuri Gabryel Machado
Heat 6 - Luan Wood, Cauã Costa, Marcos Correa, Diego Aguiar
Heat 7 - Caio Costa, Rickson Falcao, Samuel Joca, Kailani Renno
Heat 8 - Peterson Crisanto, Rafael Teixeira, Deyvson Santos, Guilherme Fernandes
Feminino
Heat 1 - Estela López, Maria Eduarda Cesar, Silvana Lima, Daniella Rosas
Heat 2 - Alexia Monteiro, Ana Dagostini, Juliana Meneguel, Melanie Giunta
Heat 3 - Tainá Hinckel, Gabriely Vasque, Sophia Gonçalves, Maeva Guastalla
Heat 4 - Sophia Medina, Yanca Costa, Laura Raupp, Kiany Hyakutake