Corpo de Bombeiros do ES abre inscrições para curso de guarda-vidas

A seleção começa pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que tem caráter eliminatório e está previsto para ocorrer entre os dias 23 e 27 de setembro, com divulgação do resultado até 30 de setembro. Os aprovados passarão por mais uma etapa, também de caráter eliminatório, que é a entrega de documentos. O curso tem início no dia 7 de outubro e será disponibilizado nos municípios de Vitória, Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus, Guarapari, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, podendo ser estendido a outras cidades caso haja demanda.