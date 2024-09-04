Corpo de Bombeiros do ES abre inscrições para curso de guarda-vidas

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo abriu, nesta quarta-feira (4), as inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site da corporação, até o dia 13 de setembro. Os pré-requisitos são: ser maior de 18 anos, alfabetizado e com boa condição de saúde, comprovada por laudo médico.
A seleção começa pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que tem caráter eliminatório e está previsto para ocorrer entre os dias 23 e 27 de setembro, com divulgação do resultado até 30 de setembro. Os aprovados passarão por mais uma etapa, também de caráter eliminatório, que é a entrega de documentos. O curso tem início no dia 7 de outubro e será disponibilizado nos municípios de Vitória, Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus, Guarapari, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, podendo ser estendido a outras cidades caso haja demanda.
Para se inscrever, não é necessário pagar nenhuma taxa, porém, é cobrado um valor após a aprovação no TAF. O certificado do curso é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos das prefeituras capixabas, abertos anualmente no período que antecede o verão. O cronograma completo, edital, link para inscrição e todas as demais orientações estão disponíveis no site do Corpo de Bombeiros, no endereço: www.cb.es.gov.br.