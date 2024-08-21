Mais de 1.000 vagas abertas em cursos de qualificação para mulheres

Já estão abertas as inscrições para os cursos presenciais do programa Qualificar ES. São 1.010 oportunidades exclusivas para mulheres. As interessadas podem se inscrever até 6 de setembro. As alunas não pagam pelas qualificações.
Para participar da seleção, as candidatas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter no mínimo 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar no município onde o curso será ofertado; ser alfabetizada, ou seja, ser capaz de ler e escrever; e identificar-se como do gênero feminino.
O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 6 de setembro, no site do programa. Ao se inscrever, é necessário ler as orientações contidas no edital, realizar o cadastro e a inscrição, informando um e-mail válido. Cada CPF pode estar vinculado a apenas um cadastro e um único e-mail.
A lista das selecionadas será divulgada no dia 16 de setembro. A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro e municípios prioritários. Os cursos estão previstos para serem realizados de 24 de setembro a 5 de dezembro.
Só terá direito ao certificado do curso quem tiver presença de, no mínimo, 75% da carga horária. As alunas do Eixo de Gastronomia recebem um kit empreendedor ao final da qualificação, desde que o mesmo tenha sido aprovado.
Os cursos são oferecidos pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Além das vagas exclusivas para as mulheres, também estão abertas 8.305 oportunidades para público em geral.
Confira os cursos
- Assistente administrativo
- Assistente de secretaria escolar
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- Berçarista
- Biscoitos caseiros
- Bolos e suas variações
- Costura
- Costura infantil
- Cuidador infantil
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- Doces para festas
- Massagem com ênfase em reflexologia
- Massas italianas
- Maquiagem
- Panificação
- Pizzaiolo
- Preparação de salgados
- Tortas e massas
- Unha em gel
Confira as cidades
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Dores Do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Marilândia
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Piúma
- Santa Leopoldina
- Serra
- Vargem Alta
- Vila Velha
- Vitória
Mais de 1.000 vagas abertas em cursos de qualificação para mulheres