Mais de 1.000 vagas abertas em cursos de qualificação para mulheres

Oportunidade para aprender a fazer unha em gel Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para os cursos presenciais do programa Qualificar ES. São 1.010 oportunidades exclusivas para mulheres. As interessadas podem se inscrever até 6 de setembro. As alunas não pagam pelas qualificações.

Para participar da seleção, as candidatas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter no mínimo 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar no município onde o curso será ofertado; ser alfabetizada, ou seja, ser capaz de ler e escrever; e identificar-se como do gênero feminino.

O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 6 de setembro, no site do programa . Ao se inscrever, é necessário ler as orientações contidas no edital, realizar o cadastro e a inscrição, informando um e-mail válido. Cada CPF pode estar vinculado a apenas um cadastro e um único e-mail.

A lista das selecionadas será divulgada no dia 16 de setembro. A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro e municípios prioritários. Os cursos estão previstos para serem realizados de 24 de setembro a 5 de dezembro.

Só terá direito ao certificado do curso quem tiver presença de, no mínimo, 75% da carga horária. As alunas do Eixo de Gastronomia recebem um kit empreendedor ao final da qualificação, desde que o mesmo tenha sido aprovado.

Os cursos são oferecidos pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Além das vagas exclusivas para as mulheres, também estão abertas 8.305 oportunidades para público em geral.

Confira os cursos

Assistente administrativo

Assistente de secretaria escolar

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Berçarista

Biscoitos caseiros

Bolos e suas variações

Costura

Costura infantil

Cuidador infantil

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festas

Massagem com ênfase em reflexologia

Massas italianas

Maquiagem

Panificação

Pizzaiolo

Preparação de salgados

Tortas e massas

Unha em gel

Confira as cidades

Água Doce do Norte

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Cariacica

Conceição da Barra

Dores Do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Iconha

Itapemirim

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

Marilândia

Marataízes

Mimoso do Sul

Nova Venécia

Pedro Canário

Piúma

Santa Leopoldina

Serra

Vargem Alta

Vila Velha

Vitória